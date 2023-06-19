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Обручев Владимир Афанасьевич

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Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

28.09.1863 ст.

Дата смерти

19.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1863 ст.

Отец: Обручев Афанасий Александрович

Мать: Обручева Полина Карловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Сын: Обручев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.

Сын: Обручев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Сын: Обручев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобровская Ева Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лурье Елизавета Исааковна

Смерть
19.06.1956
Москва, город федерального значения Москва