Обручев Владимир Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1863 ст.
Дата смерти19.06.1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1863 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Сын: Обручев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.
Сын: Обручев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Сын: Обручев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Лурье Елизавета Исааковна
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1956
Москва, город федерального значения Москва