Лурье Елизавета Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лурье Елизавета Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

30.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Сын: Обручев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.

Сын: Обручев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.

Сын: Обручев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обручев Владимир Афанасьевич

Смерть
30.01.1933
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