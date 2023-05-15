Лурье Елизавета Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти30.01.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Сын: Обручев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1891 ст.
Сын: Обручев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.07.1900 ст.
Сын: Обручев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Обручев Владимир Афанасьевич
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1933