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Ржаницын Николай Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Ржаницын Павел Авдонович

Мать: Ржаницына Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
1888
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Окончил духовное училище.
Работа или профессия
1893
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Служил в почтово-телеграфном ведомстве, в звании почтальона.
Работа или профессия
12.11.1899 ст.
Нижняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Определен псаломщиком к Знаменской Нижнетоимской церкви Сольвычегодского уезда. Указ от В-Устюжского Духовного правления за №2889.
Работа или профессия
1912
Петропавловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Диакон Петро-Павловской Пичужской церкви.
Смерть
Неизвестно
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