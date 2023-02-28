Ржаницын Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Место жительства
1885
Образование
1888
Окончил духовное училище.
Работа или профессия
1893
Служил в почтово-телеграфном ведомстве, в звании почтальона.
Работа или профессия
12.11.1899 ст.
Нижняя Тойма, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Определен псаломщиком к Знаменской Нижнетоимской церкви Сольвычегодского уезда. Указ от В-Устюжского Духовного правления за №2889.
Работа или профессия
1912
Петропавловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Диакон Петро-Павловской Пичужской церкви.
Смерть
Неизвестно