Ржаницына Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ржаницына Раиса Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ржаницына Вера Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ржаницын Николай Павлович
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ржаницына Александра Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Ржаницына Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ржаницын Иннокентий Павлович
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ржаницына Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ржаницына Анна Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ржаницына Мария Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Место жительства
1885
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Ржаницына Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович
Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно