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Ржаницына Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868

Муж: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ржаницына Раиса Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ржаницына Вера Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Ржаницын Николай Павлович

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ржаницына Александра Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ржаницына Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ржаницын Иннокентий Павлович

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ржаницына Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ржаницына Анна Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ржаницына Мария Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1885
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Ржаницына Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Авдонович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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