Тронин Сысой Михайлов
Место рождениядер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1676
Отец: Тронин Михаил Иванов
Мать: не указана
дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Васса Сысоева
Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Тронин Филипп Сысоев
Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова
Рождение ребёнка
Между 1706 и 1712
Сын: Тронин Иван Сысоев
Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тронина Ирина Ельфимова
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1736