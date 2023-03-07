Тронин Сысой Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТронин Сысой Михайлов

Тронин Сысой Михайлов

avatar

Место рождения

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Тронин Михаил Иванов

Мать: не указана

дер. на Овсяниковской дороге (Талашменки), Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Васса Сысоева

Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Тронин Филипп Сысоев

Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова

Рождение ребёнка
Между 1706 и 1712

Сын: Тронин Иван Сысоев

Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Тронин Дмитрий Сысоев

Мать ребёнка: Тронина Ирина Ельфимова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Ирина Ельфимова

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1736
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close