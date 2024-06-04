Тронин Михаил Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1678
Сын: Тронин Егор (Георгий) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Тронин Иван Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Тронин Юрий Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1721
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область