Тронин Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Михаил Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Тронин Иван (Ивашко) Кузьмин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Тронин Сысой Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Тронин Егор (Георгий) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Тронин Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Тронин Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Тронин Юрий Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1721
Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область

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