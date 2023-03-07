Тронина Ирина Ельфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Васса Сысоева
Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Тронин Филипп Сысоев
Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1706 и 1712
Сын: Тронин Иван Сысоев
Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
попадья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1712