Тронина Ирина Ельфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Ирина Ельфимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Васса Сысоева

Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Тронин Филипп Сысоев

Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1706 и 1712

Сын: Тронин Иван Сысоев

Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Тронин Дмитрий Сысоев

Отец ребёнка: Тронин Сысой Михайлов

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Сысой Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
попадья
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1712
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