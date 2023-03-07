Тронин Дмитрий Сысоев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: Тронин Сысой Михайлов
Мать: Тронина Ирина Ельфимова
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1733
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Юферева Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Свешникова Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поп, дьякон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1748