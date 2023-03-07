Тронин Дмитрий Сысоев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронин Дмитрий Сысоев

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Место рождения

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Тронин Сысой Михайлов

Мать: Тронина Ирина Ельфимова

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1727 и 1733

Сын: Тронин Афонасий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Юферева Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Свешникова Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Тронин Феодор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Тронин Гавриил Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
поп, дьякон
Место жительства
Неизвестно
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1748
Роговое, Слободской муниципальный район, Кировская область
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