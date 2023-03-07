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Богословский Владимир Ипполитович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Мать: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Образование
Между 1880 и 1884
Москва, город федерального значения Москва
Московский университет, юридический факультет
Рождение ребёнка
?.07.1889

Дочь: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская Анна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный Управления Курской железной дороге
Смерть
После 1916
Москва, город федерального значения Москва
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