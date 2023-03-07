Богословский Владимир Ипполитович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Образование
Между 1880 и 1884
Московский университет, юридический факультет
Рождение ребёнка
?.07.1889
Дочь: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Богословская Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Присяжный поверенный Управления Курской железной дороге
Смерть
После 1916