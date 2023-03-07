Богословский (Платонов) Ипполит Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.01.1821
Дата смерти15.12.1870
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1821
Рождение ребёнка
17.01.1849
Дочь: Соколова Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена Ипполитовна
Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
22.06.1853
Дочь: Маркова Мария Ипполитовна
Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Соколова София Ипполитовна
Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна
Рождение ребёнка
1856
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
1862
Сын: Богословский Владимир Ипполитович
Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1870
Похороны
Неизвестно
Дорогомиловское кладбище