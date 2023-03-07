Богословский (Платонов) Ипполит Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский (Платонов) Ипполит Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1821

Дата смерти

15.12.1870

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1821

Отец: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Мать: Богословский (платонов) Александра Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1849

Дочь: Соколова Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1850

Сын: Богословский-Платонов Сергей Ипполитович

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена Ипполитовна

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1853

Дочь: Маркова Мария Ипполитовна

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Соколова София Ипполитовна

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856

Сын: Богословский-Платонов Дмитрий Ипполитович

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богословский-Платонов Андрей Ипполитович

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1862

Сын: Богословский Владимир Ипполитович

Мать ребёнка: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская-Платонова Мария Мартыновна

Смерть
15.12.1870
Похороны
Неизвестно
Дорогомиловское кладбище
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