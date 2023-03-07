Богословская-Платонова (Ловцова) Мария Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогословская-Платонова (Ловцова) Мария Мартыновна

Богословская-Платонова (Ловцова) Мария Мартыновна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1828

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1808 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ловцов Мартин Леонтьевич

Мать: Ловцова Варвара Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1849

Дочь: Соколова Ольга Ипполитовна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1850

Сын: Богословский-Платонов Сергей Ипполитович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елена Ипполитовна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.1853

Дочь: Маркова Мария Ипполитовна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Соколова София Ипполитовна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856

Сын: Богословский-Платонов Дмитрий Ипполитович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богословский-Платонов Андрей Ипполитович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1862

Сын: Богословский Владимир Ипполитович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Образование
Неизвестно
училище ордена Св. Екатерины
Смерть
1875
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close