Богословская-Платонова (Ловцова) Мария Мартыновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
17.01.1849
Дочь: Соколова Ольга Ипполитовна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Богословский-Платонов Сергей Ипполитович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена Ипполитовна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1853
Дочь: Маркова Мария Ипполитовна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Соколова София Ипполитовна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богословский-Платонов Дмитрий Ипполитович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богословский-Платонов Андрей Ипполитович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Богословский Владимир Ипполитович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
училище ордена Св. Екатерины
Смерть
1875