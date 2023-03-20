Богословский (Платонов) (Богословская) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский (Платонов) (Богословская) Александра Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1821

Сын: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1826

Сын: Богословский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1827

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Павловская Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Богословский (платонов) Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1834

Сын: Богословский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский (платонов) Михаил Андреевич

Смерть
После 1881
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