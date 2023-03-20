Богословский (Платонов) (Богословская) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1821
Сын: Богословский (платонов) Ипполит Михайлович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
08.05.1826
Сын: Богословский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1827
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Павловская Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Богословский (платонов) Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богословский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Богословский (платонов) Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1881