Кипарисова-Богословская (Богословская) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипарисова-Богословская (Богословская) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1889

Отец: Богословский Владимир Ипполитович

Мать: Богословская Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипарисов Вадим Федорович

Отец ребёнка: Кипарисов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипарисов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Кипарисов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кипарисов Федор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
актриса, пела, декламировала, играла в МХАТе в спектакле "Синяя птица"
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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