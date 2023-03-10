Кипарисова-Богословская (Богословская) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипарисов Вадим Федорович
Отец ребёнка: Кипарисов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипарисов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Кипарисов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
актриса, пела, декламировала, играла в МХАТе в спектакле "Синяя птица"
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва