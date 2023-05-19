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Кипарисов Федор Васильевич

Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипарисов Вадим Федорович

Мать ребёнка: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипарисов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна

Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
неизвестно