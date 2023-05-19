Кипарисов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипарисов Вадим Федорович
Мать ребёнка: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипарисов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
неизвестно