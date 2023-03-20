Богословская (Кастальская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Кастальская) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1889

Дочь: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Владимир Ипполитович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва