Богословская (Кастальская) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1889
Дочь: Кипарисова-Богословская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Богословский Владимир Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва