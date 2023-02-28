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Биляров Филипп Гаврилович

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Место рождения

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1898

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898

Отец: Биляров Гавриил Евдокимович

Мать: Билярова Прасковья Ефимовна

Багана, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.11.1898
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Godparents:крестьянин Дмитрий Яковлев и солдатская жена Елена Евдокимовна | https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Бракосочетание
23.02.1918

Жена: Билярова Ефросиния Павловна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
1925

Сын: Биляров Алексей Филлипович

Мать ребёнка: Билярова Ефросиния Павловна

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1934

Дочь: Плещакова Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Биляров Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна

Военная служба
10.10.1943
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
До 1943
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Председатель / зам. пред. колхоза
Место жительства
Неизвестно
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Билярова Евдокия Ефимовна

Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести
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