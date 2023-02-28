Биляров Филипп Гаврилович
Место рождения
Дата рождения13.11.1898
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898
Крещение
15.11.1898
Godparents:крестьянин Дмитрий Яковлев и солдатская жена Елена Евдокимовна | https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Бракосочетание
23.02.1918
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
1925
Сын: Биляров Алексей Филлипович
Мать ребёнка: Билярова Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
24.02.1934
Дочь: Плещакова Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Биляров Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна
Военная служба
10.10.1943
Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
До 1943
Председатель / зам. пред. колхоза
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Билярова Евдокия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: На войне | Пропал без вести