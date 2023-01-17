Билярова (Билярова) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билярова (Билярова) Ефросиния Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1918

Муж: Биляров Филипп Гаврилович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
1925

Сын: Биляров Алексей Филлипович

Отец ребёнка: Биляров Филипп Гаврилович

Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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