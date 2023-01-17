Билярова (Билярова) Ефросиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1918
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
1925
Сын: Биляров Алексей Филлипович
Отец ребёнка: Биляров Филипп Гаврилович
Новая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно