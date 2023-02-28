Плещакова (Билярова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения24.02.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
19.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плещаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плещаков Николай Григорьевич
Развод
Вычислено 1964
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно