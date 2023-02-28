Плещакова (Билярова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещакова (Билярова) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Биляров Филипп Гаврилович

Мать: Билярова Евдокия Ефимовна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1953

Муж: Плещаков Николай Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плещаков Николай Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плещаков Николай Григорьевич

Развод
Вычислено 1964

Муж: Плещаков Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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