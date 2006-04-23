Князева (Приходченко) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1921
Дата смерти23.04.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921
Отец: Приходченко Федор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1947
Сын: Князев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Князев Николай Федорович
Грузинская ССР, г. Душети
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Князев Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2006