Князева (Приходченко) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Приходченко) Валентина Федоровна

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Место рождения

Ястребиное, Сумська область

Дата рождения

14.10.1921

Дата смерти

23.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1921

Отец: Приходченко Федор Васильевич

Мать: не указана

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.04.1947

Сын: Князев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Князев Николай Федорович

Грузинская ССР, г. Душети
Рождение ребёнка
1952

Сын: Князев Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Князев Николай Федорович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Николай Федорович

Смерть
23.04.2006
Киев, Киевский уезд
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