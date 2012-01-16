Князев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения24.12.1923
Дата смерти16.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923
Отец: Князев Федор
Мать: Князева Анна ?
Рождение ребёнка
01.04.1947
Сын: Князев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Князева Валентина Федоровна
Грузинская ССР, г. Душети
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Князева Валентина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2012