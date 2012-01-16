Князев Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Николай Федорович

Князев Николай Федорович

avatar

Место рождения

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

24.12.1923

Дата смерти

16.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1923

Отец: Князев Федор

Мать: Князева Анна ?

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1947

Сын: Князев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Князева Валентина Федоровна

Грузинская ССР, г. Душети
Рождение ребёнка
1952

Сын: Князев Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Князева Валентина Федоровна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Валентина Федоровна

Смерть
16.01.2012
Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close