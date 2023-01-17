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Князев Игорь Николаевич
Князев Игорь Николаевич
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Место рождения
Киев
Дата рождения
1952
Пол
Мужской
Отец
Князев Николай Федорович
1923 г.р.
Мать
Князева (Приходченко) Валентина Федоровна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец:
Князев Николай Федорович
Мать:
Князева Валентина Федоровна
Киев
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