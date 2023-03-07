Приходченко Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1790 ст.
Дата смерти17.07.1972
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1790 ст.
Отец: Приходченко Василий ???
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1921
Дочь: Князева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходченко Петр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.07.1972
Киев, Киевский уезд