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Приходченко Федор Васильевич

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Место рождения

Ястребиное, Сумська область

Дата рождения

?.01.1790 ст.

Дата смерти

17.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1790 ст.

Отец: Приходченко Василий ???

Мать: не указана

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.10.1921

Дочь: Князева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходченко Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.07.1972
Киев, Киевский уезд
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