Шаповал Елена Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Шаповал Михаил Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.
Дочь: Приходченко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.
Сын: Приходченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.
Сын: Приходченко Архип Васильевич
Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно