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Шаповал Елена Михайловна

Место рождения

Ястребиное, Сумська область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Шаповал Михаил Михайлович

Мать: не указана

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Дочь: Приходченко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
17.02.1890 ст.

Сын: Приходченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1892 ст.

Сын: Приходченко Архип Васильевич

Отец ребёнка: Приходченко Василий Сергеевич

Ястребиное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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