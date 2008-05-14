Князев Владимир Николаевич
Место рожденияГрузинская ССР, г. Душети
Дата рождения01.04.1947
Дата смерти14.05.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1947
Грузинская ССР, г. Душети
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Елена Александровна
Смерть
14.05.2008
Киев, Киевский уезд