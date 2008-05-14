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Князев Владимир Николаевич

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Место рождения

Грузинская ССР, г. Душети

Дата рождения

01.04.1947

Дата смерти

14.05.2008

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1947

Отец: Князев Николай Федорович

Мать: Князева Валентина Федоровна

Грузинская ССР, г. Душети
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Елена Александровна

Смерть
14.05.2008
Киев, Киевский уезд
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