Боровкова (Боровкова) Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Боровков Фрол
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Боровков Адриан
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Боровков Андрей
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Боровков Семён
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Боровков Михаил
Отец ребёнка: Боровков Иван
Работа или профессия
Неизвестно