Боровкова (Боровкова) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Боровкова) Аграфена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Пол

Женский

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Боровков Фрол

Мать: Боровкова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Боровков Адриан

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Боровков Андрей

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Боровков Семён

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Боровков Михаил

Отец ребёнка: Боровков Иван

Работа или профессия
Неизвестно
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