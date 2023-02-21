Боровков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1785 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Боровков Григорий

Мать: Боровкова Марфа

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Боровков Адриан

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Боровков Андрей

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Боровков Семён

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Боровков Михаил

Мать ребёнка: Боровкова Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
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