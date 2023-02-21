Боровков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Боровков Григорий
Мать: Боровкова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Боровков Адриан
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Боровков Андрей
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Боровков Семён
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Боровков Михаил
Мать ребёнка: Боровкова Аграфена
Работа или профессия
Неизвестно