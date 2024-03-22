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Боровков Фрол Сидорович

Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Боровков Сидор Васильевич

Мать: Боровкова Елена Семёновна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боровков Иван Фролович

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Раева Евдокия Фроловна

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Боровкова Аграфена Фроловна

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Арина Фроловна

Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Прасковья Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1774
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
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