Боровков Фрол Сидорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Раева Евдокия Фроловна
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Боровкова Аграфена Фроловна
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Арина Фроловна
Мать ребёнка: Боровкова Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1774