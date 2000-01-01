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Боровков Адриан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Боровков Иван

Мать: Боровкова Аграфена

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
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