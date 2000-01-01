Боровков Адриан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Боровков Иван
Мать: Боровкова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Боровкова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно