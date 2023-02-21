Боровкова Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Прасковья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Фрол

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Раева Евдокия

Отец ребёнка: Боровков Фрол

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Боровкова Аграфена

Отец ребёнка: Боровков Фрол

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Боровков Фрол

Работа или профессия
Неизвестно
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