Боровкова Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Фрол
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Раева Евдокия
Отец ребёнка: Боровков Фрол
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Боровкова Аграфена
Отец ребёнка: Боровков Фрол
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Боровков Фрол
Работа или профессия
Неизвестно