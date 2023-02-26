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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимофей Марков
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Домна Маркова
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Марков
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Анна Маркова
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Маркова
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Неучева Александра Маркова
Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов
д.Варварёнки