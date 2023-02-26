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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимофей Марков

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Домна Маркова

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Марков

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Анна Маркова

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Маркова

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Неучева Александра Маркова

Отец ребёнка: Марк (Марей) Иванов

д.Варварёнки
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