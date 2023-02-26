Анна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Маркова

Анна Маркова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Марк (Марей) Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
17.01.1851

Сын: Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Илларионов

д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федоткина Елена

Отец ребёнка: Афанасий Илларионов

д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close