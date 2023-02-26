Анна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Марк (Марей) Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
17.01.1851
Сын: Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Илларионов
д.Новосёлок Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федоткина Елена
Отец ребёнка: Афанасий Илларионов
д.Новосёлок Перемышльского уезда
Смерть
Неизвестно