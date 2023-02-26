Марк (Марей) Иванов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тимофей Марков
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Домна Маркова
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Марков
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Маркова
Мать ребёнка: ?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Неучева Александра Маркова
Мать ребёнка: ?
д.Варварёнки
Смерть
Неизвестно