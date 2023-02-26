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Марк (Марей) Иванов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тимофей Марков

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Домна Маркова

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Марков

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Маркова

Мать ребёнка: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Неучева Александра Маркова

Мать ребёнка: ?

д.Варварёнки
Смерть
Неизвестно
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