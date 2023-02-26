Домна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Маркова

Домна Маркова

avatar

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1806 г.р.

Мать

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Марк (Марей) Иванов

Мать: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.11.1844

Муж: Лука Прокофиев

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close