Домна Маркова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Марк (Марей) Иванов
Мать: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.11.1844
Муж: Лука Прокофиев
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно