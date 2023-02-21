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Наталья Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Коньков Захар Васильев

Мать: Анастасия

Бракосочетание
29.06.1845

Муж: Жучков Павел Моисеев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жучков Петр Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1857

Сын: Жучков Николай Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Жучков Никита Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1863

Сын: Жучков Иван Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1866

Сын: Жучков Алексей Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1870

Сын: Жучков Иван Павлов

Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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