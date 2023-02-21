Наталья Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Коньков Захар Васильев
Мать: Анастасия
Бракосочетание
29.06.1845
Муж: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Жучков Петр Павлов
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
04.12.1857
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
1859
Сын: Жучков Никита Павлов
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
21.03.1863
Сын: Жучков Иван Павлов
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
07.03.1866
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Рождение ребёнка
12.11.1870
Сын: Жучков Иван Павлов
Отец ребёнка: Жучков Павел Моисеев
Смерть
Неизвестно