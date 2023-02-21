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Жучков Павел Моисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Моисей Захаров

Мать: Наталья Иванова

Бракосочетание
29.06.1845

Жена: Наталья Захарова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Жучков Петр Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1857

Сын: Жучков Николай Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Жучков Никита Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1863

Сын: Жучков Иван Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.03.1866

Сын: Жучков Алексей Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1870

Сын: Жучков Иван Павлов

Мать ребёнка: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.10.1894
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