Жучков Павел Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти24.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Моисей Захаров
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
29.06.1845
Жена: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Жучков Петр Павлов
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
04.12.1857
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Жучков Никита Павлов
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
21.03.1863
Сын: Жучков Иван Павлов
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
07.03.1866
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Рождение ребёнка
12.11.1870
Сын: Жучков Иван Павлов
Мать ребёнка: Наталья Захарова
Смерть
24.10.1894