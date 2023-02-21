Моисей Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти14.06.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Захар Михайлов
Мать: Анна Зотова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миронова Ксения Моисеева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жучков Павел Моисеев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Моисеева
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1840
Сын: Никита Моисеев
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Смерть
14.06.1869
Причина смерти: От Водянки