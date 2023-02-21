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Моисей Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

14.06.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Захар Михайлов

Мать: Анна Зотова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миронова Ксения Моисеева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Жучков Павел Моисеев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Моисеева

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
25.03.1840

Сын: Никита Моисеев

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.06.1869
Причина смерти: От Водянки
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