Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти27.11.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Миронова Ксения Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Захаров
Рождение ребёнка
1827
Сын: Жучков Павел Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Захаров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Захаров
Рождение ребёнка
25.03.1840
Сын: Никита Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Захаров
Смерть
27.11.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость