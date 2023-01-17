Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

27.11.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Миронова Ксения Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Жучков Павел Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Захаров

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Захаров

Рождение ребёнка
25.03.1840

Сын: Никита Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.11.1878
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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