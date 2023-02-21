Захар Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти28.03.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Михаил
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Моисей Захаров
Мать ребёнка: Анна Зотова
Рождение ребёнка
05.01.1823
Сын: Феодосий Захаров
Мать ребёнка: Анна Зотова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Жучков Федор Захаров
Мать ребёнка: Анна Зотова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Анна Зотова
Смерть
28.03.1870