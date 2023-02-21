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Захар Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.03.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Михаил

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Моисей Захаров

Мать ребёнка: Анна Зотова

Рождение ребёнка
05.01.1823

Сын: Феодосий Захаров

Мать ребёнка: Анна Зотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Жучков Федор Захаров

Мать ребёнка: Анна Зотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жучков Арефий Захаров

Мать ребёнка: Анна Зотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.03.1870
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