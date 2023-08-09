Жучков Федор Захаров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Захар Михайлов
Мать: Анна Зотова
Бракосочетание
08.01.1843
Жена: Марина Васильева
Работа или профессия
С 1847
Псковского батальона внутренней стражи рядовой
В рекрутах | Псковского батальона внутренней стражи рядовой
Рождение ребёнка
28.05.1863
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Марина Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1871
Сын: Жучков Иван Федоров
Мать ребёнка: Марина Васильева
Смерть
Неизвестно