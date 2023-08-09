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Жучков Федор Захаров

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Захар Михайлов

Мать: Анна Зотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1843

Жена: Марина Васильева

Работа или профессия
С 1847
Псковского батальона внутренней стражи рядовой
В рекрутах | Псковского батальона внутренней стражи рядовой
Рождение ребёнка
28.05.1863

Сын: Жучков Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Марина Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Марина Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1871

Сын: Жучков Иван Федоров

Мать ребёнка: Марина Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно