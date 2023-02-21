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Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Егоров

Мать: Василиса Леонова

Бракосочетание
08.01.1843

Муж: Жучков Федор Захаров

Рождение ребёнка
28.05.1863

Сын: Жучков Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1864

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1871

Сын: Жучков Иван Федоров

Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно