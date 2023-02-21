Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Егоров
Мать: Василиса Леонова
Бракосочетание
08.01.1843
Муж: Жучков Федор Захаров
Рождение ребёнка
28.05.1863
Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров
Рождение ребёнка
07.09.1864
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров
Рождение ребёнка
04.06.1871
Сын: Жучков Иван Федоров
Отец ребёнка: Жучков Федор Захаров
Смерть
Неизвестно