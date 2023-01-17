Василий Егоров
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Егор Андреянов
Мать: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ефросинья Васильева
Мать ребёнка: Василиса Леонова
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Василиса Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Леонова
Смерть
1836