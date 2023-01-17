Василий Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Егоров

Василий Егоров

avatar

Место рождения

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Егор Андреянов

Мать: Прасковья Федорова

Красницы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ефросинья Васильева

Мать ребёнка: Василиса Леонова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Василиса Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Леонова

Смерть
1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close