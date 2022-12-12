Василиса Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Егоров

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егоров

Смерть
Неизвестно
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