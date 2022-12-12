Василиса Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Егоров
Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Егоров
Смерть
Неизвестно