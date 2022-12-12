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Жучков Арефий Захаров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Захар Михайлов

Мать: Анна Зотова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.03.1847

Жена: Татьяна Михеева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Жучков Георгий Арефиев

Мать ребёнка: Татьяна Михеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Арина Арефиева

Мать ребёнка: Татьяна Михеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
18.01.1856

Жена: Анна Трифонова

Смерть
Неизвестно
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