Жучков Арефий Захаров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Захар Михайлов
Мать: Анна Зотова
Бракосочетание
30.03.1847
Жена: Татьяна Михеева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Татьяна Михеева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Арина Арефиева
Мать ребёнка: Татьяна Михеева
Бракосочетание
18.01.1856
Жена: Анна Трифонова
Смерть
Неизвестно