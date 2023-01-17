Татьяна Михеева
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти02.05.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кривов Михей Павлов
Мать: Дарья Понкратова
Бракосочетание
15.10.1845
Бракосочетание
30.03.1847
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Жучков Арефий Захаров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Арина Арефиева
Отец ребёнка: Жучков Арефий Захаров
Смерть
02.05.1855
Причина смерти: От Водянки