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Татьяна Михеева

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

02.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кривов Михей Павлов

Мать: Дарья Понкратова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
15.10.1845

Муж: Трофимов Александр Петров

Бракосочетание
30.03.1847

Муж: Жучков Арефий Захаров

Рождение ребёнка
1849

Сын: Жучков Георгий Арефиев

Отец ребёнка: Жучков Арефий Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Арина Арефиева

Отец ребёнка: Жучков Арефий Захаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.05.1855
Причина смерти: От Водянки
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