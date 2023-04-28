Жучков Никита Павлов
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Жучков Павел Моисеев
Мать: Наталья Захарова
Бракосочетание
23.10.1877
Жена: Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
13.08.1888
Дочь: Наталья Никитина
Мать ребёнка: Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
10.06.1891
Дочь: Акилина Никитина
Мать ребёнка: Ульяна Павлова
Рождение ребёнка
29.12.1894
Дочь: Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Ульяна Павлова
Смерть
Неизвестно