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Жучков Никита Павлов

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Жучков Павел Моисеев

Мать: Наталья Захарова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Ульяна Павлова

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Ульяна Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Жучков Георгий Никитин

Мать ребёнка: Ульяна Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: Наталья Никитина

Мать ребёнка: Ульяна Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1891

Дочь: Акилина Никитина

Мать ребёнка: Ульяна Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1894

Дочь: Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Ульяна Павлова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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