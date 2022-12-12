Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Захарова
Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Захарова
Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно