Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия

Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Захарова

Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Захарова

Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Коньков Захар Васильев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Захар Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close