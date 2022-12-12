Коньков Захар Васильев
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Василий Васильев
Мать: Феврония Матвеева
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наталья Захарова
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
04.11.1842
Мать ребёнка: Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Захарова
Мать ребёнка: Степанида Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно