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Коньков Захар Васильев

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Место рождения

Топканово, Кашира, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Василий Васильев

Мать: Феврония Матвеева

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Анастасия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наталья Захарова

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Анастасия

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1842

Сын: Коньков Михаил Захаров

Мать ребёнка: Степанида Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Захарова

Мать ребёнка: Степанида Ефимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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