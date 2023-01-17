Феврония Матвеева
Место рожденияТульская губерния, Каширский уезд, д. Колмна
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Каширский уезд, д. Колмна
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор ст.
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор мл.
Отец ребёнка: Василий Васильев
Смерть
Неизвестно