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Феврония Матвеева

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Место рождения

Тульская губерния, Каширский уезд, д. Колмна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Каширский уезд, д. Колмна
Рождение ребёнка
1779

Сын: Коньков Федот Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коньков Захар Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор ст.

Отец ребёнка: Василий Васильев

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор мл.

Отец ребёнка: Василий Васильев

Топканово, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно
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