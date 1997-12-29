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Гончаров Юрий

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Место рождения

с. Красногвардейское

Дата рождения

02.05.1942

Дата смерти

29.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942

Отец: Гончаров Алексей

Мать: Гончарова (Лихачёва) Фёкла

Бракосочетание
03.08.1968

Жена: Гончарова (Совкова) Лариса

Рождение ребёнка
17.05.1970

Сын: Гончаров Игорь

Мать ребёнка: Гончарова (Совкова) Лариса

Рождение ребёнка
26.01.1984

Дочь: Гончарова (Гончарова) Наталья

Мать ребёнка: Гончарова (Совкова) Лариса

Смерть
29.12.1997

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