Гончаров Юрий
Место рожденияс. Красногвардейское
Дата рождения02.05.1942
Дата смерти29.12.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942
Отец: Гончаров Алексей
Бракосочетание
03.08.1968
Рождение ребёнка
17.05.1970
Сын: Гончаров Игорь
Мать ребёнка: Гончарова (Совкова) Лариса
Рождение ребёнка
26.01.1984
Дочь: Гончарова (Гончарова) Наталья
Мать ребёнка: Гончарова (Совкова) Лариса
Смерть
29.12.1997