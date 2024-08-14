Гончарова (Лихачёва) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончарова (Лихачёва) Фёкла

Гончарова (Лихачёва) Фёкла

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лихачёв Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Алексей

Рождение ребёнка
04.11.1930

Дочь: Ковешникова (Гончарова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Гончаров Алексей

Рождение ребёнка
25.05.1934

Сын: Гончаров Николай

Отец ребёнка: Гончаров Алексей

Рождение ребёнка
02.05.1942

Сын: Гончаров Юрий

Отец ребёнка: Гончаров Алексей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.