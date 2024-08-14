Гончарова (Лихачёва) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лихачёв Лукьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Алексей
Рождение ребёнка
04.11.1930
Дочь: Ковешникова (Гончарова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Гончаров Алексей
Рождение ребёнка
25.05.1934
Сын: Гончаров Николай
Отец ребёнка: Гончаров Алексей
Рождение ребёнка
02.05.1942
Сын: Гончаров Юрий
Отец ребёнка: Гончаров Алексей
Смерть
Неизвестно